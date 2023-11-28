لهذا السبب ..تلاميذ السنة أولى ابتدائي غير معنيين بالإختبارات

قبل أيام من انطلاق إختبارات الفصل الأول في الأطوار التعليمية الثلاث. يتساءل الأولياء خاصة الذين يدرس أبناءهم السنة أولى ابتدائي. عن الطريقة التي يتم فيها تقييم التلاميذ في هذه المرحلة.

وحسب قوانين وزارة التربية الوطنية، فإن تلاميذ السنة أولى ابتدائي غير معنيين بالاختبارات في الفصل الأول،ويتم في هذا الفصل التركيز على التقويم المستمر في المواد الأساسية، المتمثلة في اللغة العربية والرياضيات. إضافة إلى تدريب التلاميذ على قراءة الحروف وكتابتها بطريقة سلسة وكذا تعليم قراءة الأرقام.

ودعت وزارة التربية الاساتذة في هذه المرحلة إلى تعزيز المرافقة والمراقبة المستمرة للتلميذ حتى يتمكن من خلالها الأستاذ من معرفة النقائص، التي يعانيها التلميذ في القسم واستدراك نقاط ضعفه والإكثار وغيرها من النشاطات البيداغوجية التي تمكن الأستاذ من الإلمام بمستوى تلاميذه.