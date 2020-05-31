لهذا السبب تم تأجيل التصويت على قانون المالية التكميلي 2020 إلى مساء اليوم

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، في افتتاح الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على قانون المالية التكميلي 2020، اليوم الأحد، عن تأجيل جلسة التصويت إلى المساء، في الثانية والنصف.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، اوضح شنين، في افتتاح الجلسة التي حضرها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، ووزير العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه بالنظر للحالة التي تمر بها البلاد خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وما يفرضه ذلك من صعوبات في التنقل، فإن النصاب لم يتوفر.

وتنص المادة 58 من النظام الداخلي على “تصح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النواب الحاضرين، لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب”.

وفي حالة عدم توفر النصاب- يضيف البيان- تعقد جلسة ثانية بعد 6 ساعات على الأقل، و12 ساعة على الأكثر، ويكون التصويت حينئذ مهما يكن عدد النواب الحاضرين.

وتتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملية تصويت، كما لا يمكن أن تكون إلا مراقبة واحدة للنصاب في الجلسة الواحدة.