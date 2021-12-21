لهذا السبب.. حُلم بلايلي بالإحتراف الأوروبي مُهدد

أصبح حلم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بالإحتراف في أوروبا، خلال الميركاتو الشتوي القادم، مهددا، بسبب عدم إمتلاكه لوكيل أعمال رسمي.

وكشفت “أونز مونديال” الفرنسية، بأن ناديا مثل مارسيليا مهتم فعليا بنجم الخضر، ولكن متخوف من الصعوبات التي سيجدها في المفاوضات.

وأوضح ذات المصدر، بأن والد بلايلي، قام بمنح ترخيص لعدد من وكلاء الأعمال للتفاوض مع فرق عدة. مما يجعل الأمور تفتقد للتنظيم حسب وجهة نظر الفرنسيين.

وأكد بلايلي بعد نهاية كأس العرب، بأنه سيلعب في القارة العجوز بنسبة 100%، بعد فسخه لعقده مع قطر القطري.

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وكشفت مصادر إعلامية عربية أن صفقة النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي التي كانت منتظرة لن تتم في الميركاتو الشتوي المقبل.

كما لمح شقيق يوسف بلايلي، الجمعة لالتحاق اللاعب الذي فسخ عقده مع قطر القطري بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويذكر أن بلايلي يريد الاحتراف في الدوريات الأوروبية كما أنه يملك عروضا رسمية من أندية لم يريد الافصاح عنها.

وقرر النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، رسميا فسخ عقده مع ناديه قطر القطري بالتراضي.

ومن المتوقع أن يمضي ابن الباهية وهران في احد النوادي الإماراتية. بعد أن تحصل على أوراق تسريحه من ناديه السابق، حسب ما كشف عنه والده.

كما يتوقع أيضا أن يلتحق الساحر بلايلي بأحد الأندية الأوربية، نظير ما يقدمه على الميدان وما يملكه من إمكانيات.

وقد أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي، في الكثير من المرات بيوسف بلايلي، حيث اعتبر أنه يملك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على اللعب على الأقل في صفوف توتنهام أو اتليتيكو مدريد.

والجدير بالذكر، ان عقد لاعب الترجي التونسي وإتحاد العاصمة سابقا يمتد إلى 2023.

وكان النجم الجزائري قد إلتحق بنادي قطر القطري شهر نوفمبر 2020 قادما من أهلي جدة السعودي في صفقة انتقال حر.