لهذا السبب.. خالوطة بين الخضر والفراعنة قبل المواجهة الحاسمة

يتواجد الخضر والفراعنة، وسط موقف نادر، قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمع بينهما بعد غد الثلاثاء، في ثالث جولات كأس العرب. ويتقاسم أشبال بوقرة وكيروش، صدارة مجموعتهم بالتساوي الكامل من جميع النواحي، حيث يستحيل حاليا الفصل بينهما بفارق الأهداف.

وتشير الأرقام، لتمكن الخضر ومصر من التسجيل في ست مناسبات لكل منهما، مع عدم إستقبال شباك أي منهما لأي هدف.

ومن غرائب الصدف، هو تساوي الخضر ومصر، حتى في ترتيب اللعب النظيف. ويمتلك الخضر علامة “-3” في “الفار بلاي”، بعد طرد مريزيق أمام لبنان، ولمصر نفس العلامة، بنيل لاعبيها لثلاث بطاقات منذ بداية الدورة.

ونظرا لكل هذه التفاصيل، فإن الخضر والفراعنة سيكونان مطالبين بتحقيق الفوز في اللقاء الختامي لدور المجموعات، لحسم الأمور بينهما.

وحقق الخضر، فوزا بشق الأنفس على حساب لبنان في إطار الجولة الثانية من كأس العرب 2021. كما إفتتح المنتخب الوطني، باب التسجيل في المرحلة الثانية في الدقيقة الـ68 بفضل ياسين براهيمي، بعد ركلة جزاء جلبها يوسف بلايلي.

وأضاف مزياني الثاني لمنتخب الجزائر في الوقت القاتل، ليضع أشبال مجيد بوقرة قدما ونصف في الدور الثاني من المنافسة.

وأختير الدولي الجزائري ياسين براهيمي، كأرجل المباراة، نظير آدائه في المواجهة التي فاز بها الخضر، اليوم السبت، أمام منتخب لبنان.

وبصم براهيمي، على آداء كبير في هذا اللقاء، خاصة في شوطه الأول، وخلق مشاكل كبيرة لدفاع المنتخب اللبناني. كما تمكن براهيمي، من افتتاح باب التسجيل للخضر عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ85، بعد طرد زميله مريزاق.

ونظير هذا الآداء، نال ياسين براهيمي، جائزة رجل المباراة، عن جدار واستحقاق، مؤكدا لثاني مباراة في هذه البطولة علو كعبه.

واعترف ياسين براهيمي، بأن فوزهم على منتخب لبنان لم يكن سهلا، كما شدد على ضرورة التحضير جيدا للمباراة المقبلة. وصرح براهيمي: “أنا سعيد جدا بهذا الفوز”.

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