لهذا السبب ديلور مهدد بعدم ارتداء قميص “الخضر” مستقبلا

ضجة افتراضية كبيرة أثارها ترك مهاجم “الخضر”، أندي ديلور، خارج قائمة 25 لاعبا، التي أعلن عنها الناخب الوطني، والمعنية بالمواجهة المزدوجة ضد منتخب النيجر، بسبب تواجده في أفضل أيامه مع “نيس” الفرنسي، بمقابل استدعاء سليماني رغم تواجده خارج الخدمة مع “ليون”.

وتوصلت “النهار” بمعلومات لا يرقى إليها الشك، حول أن أسباب ابعاد أندي ديلور من قائمة “الخضر“، يأتي كرد فعل من الناخب الوطني، على التغريدة التي نشرها اللاعب عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، بعد مباراة جيبوتي، والتي استهدفه فيها برسالة مشفرة كرد فعل غاضب على عدم اشراكه أساسيا ضد منافس متواضع.

وجاء في تغريدة ديلور التي نشرها من مركز سيدي موسى قبل السفر إلى المغرب لمواجهة بوركينافاسو، وباتت تهدد مستقبل اللاعب مع “الخضر”:

“إذا كنت تريد بناء سفينة، فلا فائدة من تجميع الرجال وإعطائهم الأوامر وتوزيع المهام. ببساطة امنحهم الرغبة في استكشاف البحار البعيدة