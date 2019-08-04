لهذا السبب رفضت “شيرين” المشاركة في لجنة تحكيم “the voice”

تدوالت العديد من الصفحات الإعلامية، خبر مشاركة النجمة المصرية، “شيرين عبد الوهاب”، في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية “the voice”، قبل إعلان إدارة البرنامج عن أسماء الفنانين المشاركين فيها.

وأشارت بعض المصادر، أن إدارة البرنامج، تواصلت مع الفنانة “شيرين عبد الوهاب”، لتعود لكرسي التحكيم، لكنها لم تقبل.

وحسب الصحف المصرية، فإن “شيرين عبد الوهاب”، تنتظر طفلها الأول من زوجها، الفنان”حسام حبيب”، ولا تريد أن تشتغل بالتصوير، لذلك رفضت المشاركة في البرنامج.

خصوصا أن البرنامج، يتطلب تصوير أسبوعي، بالإضافة إلى السفر الى السعودية، أين سيتم تصوير الحلقات المباشرة لهذا الموسم.

للتذكير، شاركت الفنانة، “شيرين عبد الوهاب”، في لجنة تحكيم “the voice”، في مواسمه الثلاثة الأولى.