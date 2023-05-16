لهذا السبب رفضت محكمة الجنايات الاستئنافية فصل ملف المتهم علي غديري

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، برفض الدفع الشكلي الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم الموقوف علي غديري. بقبوله شكلا ورفضه من حيث الموضوع لعدم التأسيس.

وكانت هيئة دفاع المتهم الموقوف علي غديري عند انطلاق المحاكمة. قد أثارت دفعا شكليا أمام ذات الهيئة القضائية لفصل الملفين الخاص بكل من المتهم “علي غديري” والمتهم الثاني “قاسمي حسين”. على أساس قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة لم يتلَ في الجلسة.

ويتابع المتهم الموقوف الجنرال المتقاعد ” علي غديري” بجناية المساهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

فيما يتابع ” حسين قاسمي بجناية تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني. وجنح التزوير. واستعمال المزور في وثائق إدارية، بالإضافة إلى تهمة انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة كانت والقيام بالدعاية السياسية.