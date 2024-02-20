لهذا السبب رفض بيسيرو تدريب الخُضر

كشفت تقارير إعلامية نيجيرية، اليوم الثلاثاء، عن رفض المدرب جوزيه بيسيرو، عرض تدريب المنتخب الوطني الجزائري.

ووفقا لموقع “own goal nigeria” النيجيري، فإن مدرب منتخب نيجيريا، بيسيرو، رفض عرض تدريب المنتخب الجزائري، وقرر مواصلة مهامه على رأس العارضة الفنية للنسور.

وأكد المصدر، أن المدرب بيسيرو سيواصل التحضير لمواجهة نيجيريا أمام الأرجنتين الودية شهر مارس المقبل.

وأوضح ذات المصدر، أن شخصيات رفيعة المستوى في نيجيريا أقنعت المدرب بيسيرو بالبقاء على رأس العارضة الفنية لمنتخب نيجيريا.

خاصة بعد إجتماع رئيس البلاد معه بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وإهدائه منزلا بعد بلوغ نهائي “الكان”.

ويتواجد حاليا المدرب بيسيرو، بمسقط رأسه بالبرتغال، لقضاء إجازته، بعدها سينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة الأرجنتين وديا.