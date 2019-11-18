لهذا السبب سيُحرم الجزائريون من مُتابعة الخضر على “الأرضية”!

سيُحرم جماهير المنتخب الوطني وعلى غير العادة، مُتابعة أشبال بلماضي على التلفزيون الجزائري خلال مواجهة بوتسوانا، بشكل مجاني.

ولن يُشاهد أنصار الخُضر هذا الموعد، لإستحالة بثه بشكل مُباشر على “الأرضية”، نظرا لعدم حصولها على حقوق البث.

ويعود السبب في كل ما يحدث لقيام الكاف، خلال عُهدة الرئيس السابق عيسى حياتو، ببيع حقوق كاملة لشركة “لاغاردار” الفرنسية.

وجاءت الخُطوة التي قام بها العجوز الكاميروني، لتمنع الجميع من الحصول على حقوق بث على الساتل سواء داخليا وخارجيا.

ووجدت البلدان الإفريقية، نفسها محرومة من نقل مُباريات مُنتخباتها خارج الديار على البث الأرضي، عكس ما كان عليه الحال سابقا.

وتُفسر هذه النُقطة، عجز التلفزيون العمومي عن توفير مُباراة الخضر وبوتسوانا للجماهير.

وسيتم التخلص من هذا المنع قريبا، بإعتبار أن الكاف في حُلتها الجديدة، رفعت دعوى قضائية ضد شركة “لاغاردار”.

وتسعى الكاف حاليا، للتخلص من الحرج الذي وضعتها فيها الشركة الفرنسية السالف ذكرها، والتي باعت حقوقها هي الأخرى للقطريين.

وتتواجد القضية حاليا لدى المحاكم، بإعتبار أن هيئة أحمد أحمد فسخت العقد من جانب واحد، في وقت يرفض الفرنسيون ذلك.

ويُرتقب أن يتم تجاوز الإشكال، خلال التصفيات المؤهلة لمونديال في قطر، والتي سيتم خلالها بث مُباريات الأفناك داخل وخارج الجزائر.