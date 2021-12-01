لهذا السبب غاب بن ناصر عن لقاء ميلان أمام جنوة !!

غاب سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” عن مواجهة فريقه ميلان أمام جنوة.

حيث كشف تقرير صحفي إيطالي سبب استبعاد “إسما” من قائمة فريقه لمباراة الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

واستبعد المدرب ستيفانو بيولي، بن ناصر من القائمة بشكل مفاجئ، رغم عدم إعلان النادي عن تعرض اللاعب لأي إصابة في الأيام الأخيرة.

كما كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” أن بن ناصر عانى من التهاب مفاجئ في الأذن الداخلية، ماجعله يغيب عن المواجهة.

فشل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر من قيادة زملائه في ميلان للإطاحة بفريق ساسولو الذي يحمل ألوانه اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ماكسيم لوبيز.

وإنتهى اللقاء بفوز ساسولو بثلاثية مقابل واحد قبل أيام فقط من تألق الروسونوري في منافسة رابطة الأبطال. ليتجمد رصيد العملاق الإيطالي عند 32 نقطة، في المركز الثاني، فيما رفع ساسولو نقاطه إلى 18.

وكان ميلان هو السباق إلى التسجيل. بهدف متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر في الدقيقة الـ 21، الذي صال وجال في وسط الميدان. قبل أن يغادر في الدقيقة الـ 61 ويتحصل على علامة 68 من 10 حسب الاعلام الإيطالي.

لكن مهمته لم تكتمل على أتم وجه، بعد ان قبل “الفرانكو جزائري” لوبيز وزملائه في قلب الطاولة.

وكان قبلا بن ناصر قد بعث برسالة قوية إلى مدرب ميلان ستيفانو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي.

وفي تغريدة جديدة قال “نحن دائما على قيد الحياة” بعدما قدّم دقائق جيّدة التي لعبها في الشوط الثاني أمام أتليتيكو مدريد. كما أبدى متوسط ميدان “الخضر” سعادته الكبيرة بعدما رفع الميلان حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وكان دخول بن ناصر قد أنعش هجوم الفريق الإيطالي في منصبه. كما كان قادرا على تعزيز الفوز في إحدى لقطات المباراة.

وأختير الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، كأفضل لاعب عن شهر أكتوبر، ضمن تشكيلة ناديه آسي ميلان الإيطالي.

وكشف إدارة النادي الإيطالي، عبر الحساب الرسمي للفريق عبر “تويتر”، عن اختيار بن ناصر، كأفضل لاعب في الفريق.

وجاء فوز الدولي الجزائري بهذا اللقب، نظير المستوى الكبير الذي بصم عليه رفقة فريقه طيلة الشهر المنصرم

كما عبر إسماعيل بن ناصر، عن سعادته بهذا اللقب، من خلال توجيه الشكر لأنصار فريقه على دعمهم المتواصل له.

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