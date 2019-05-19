لهذا السبب غاب زفان وبن سبعيني عن مواجهة ستراسبورغ

غاب الدوليان الجزائريان رامي بن سبعيني، ومهدي زفان، عن مباراة أمس السبت، التي جمعت فريقهما رين، بنادي ستراسبورغ، لحساب الليغ1.

وكشف صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن غياب كل من زفان، وبن سبعيني، عنم هذه المواجهة، كان بسبب معاناتهما من إصابة على مستوى الفخذ.

وفضل المدرب جوليان ستيفان، عدم المغامرة بالدوليان الجزائريان، خاصة وأن هذه المباراة لا تملك أهمية كبيرة بالنسبة لمشوار رين.

يذكر أن مهدي زفان، ورامي بن سبعيني، يسخوضان منافسة الأوروبا ليغ، الموسم المقبل، في حال بقائها مع نادي رين، لموسم آخر.