لهذا السبب غادرت منى زكي حفل افتتاح مهرجان الجونة منزعجة

خطفت الممثلة المصرية ​منى زكي، الأضواء، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

ولاحظ الحاضرين في المهرجان، تعكر صفو منى زكي خلال حفل الافتتاح والذي أقيم الخميس الماضي، حيث تركته منزعجة في منتصفه، وقبل انتهائه.

وحسب موقع “الفن”، فإن سبب ترك منى زكي للحفل جاء بسبب حذف الكثير من كلماتها خلال التقرير المسجل الذي عرض لصديقها الممثل المصري احمد السقا بعد تكريمه بجائزة الانجاز الابداعي، اذ تعد منى زكي أكثر ممثلة مصرية شاركت ” السقا” في افلامه السينمائية.

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