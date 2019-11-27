لهذا السبب “غوارديولا” لم يعتمد على “محرز” في دوري الأبطال !

كشفت المصادر الصحفية البريطانية، أن “بيب غوارديولا” فضل عدم الاعتماد على “محرز” في مباراة دوري الأبطال أمس الثلاثاء.

فالنادي الإنجليزي سيلعب جولتين مثيرتين في “البريميرليغ” يومي السبت والثلاثاء أمام كل من “نيوكاسل” و”بيرلني”.

وكلا المباراتين خارج ملعب الإتحاد ومعروف على كلا الناديين الإندفاع البدني الكبير.

وبعد الجهد الكبير الذي قدمه “محرز” أمام “البلوز” كان من الطبيعي جلوسه على دكة البدلاء.

والأبرز من ذلك أنه في ظرف “أسبوع” سيلعب “مان سيتي” 3 مباريات فبعد كل من “نيوكاسل وبيرنلي” سيواجه “مانشستر يونايتد”.

لذلك فإن نظام المداورة مهم بالنسبة للمدرب “الفيلسوف” بيب غوارديولا.

في نفس السياق، يرى بعض النقاد في “بريطانيا” أن “غوارديولا” عاقب “رياض” بطريقته الخاصة بعد الكرات الضائعة منه أمام “تشيلسي”.