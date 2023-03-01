لهذا السبب.. غولام يدخل في جدال مع مناصر لليوفي

دخل الدولي الجزائري، ولاعب أونجي الفرنسي، فوزي غولام، في جدال مع أحد مناصري نادي جوفنتوس الإيطالي، الذي تهجم عبر منصة “تويتر” على نادي نابولي.

ودافع غولام، بقوة عن ناديه السابق الذي لعب له لمدة 8 سنوات، ما بين 2014 إلى 2022، بعدما انتقد مشجع “اليوفي” طريقة احتفال نابولي، باقتراب الفريق من التتويج بلقب “السكوديتو” في الموسم الحالي.

ورد الدولي الجزائري على انتقادات المشجع قائلا: “لا تقلق بخصوص طريقة احتفالنا، الفوز فوز الميدان صعب”.

ليضيف غولام: “هل أنا حسود، السكوديتو؟ نابولي هو مجرد حب ويتجاوز كرة القدم، أريدكم جميعا أن تعرفوا ذلك”

وصنعت خرجة لاعب الخضر، الحدث في إيطاليا، بعدما تناقلت مختلف المواقع، ردة فعل غولام، ودفاعه بكل حب عن نادي الجنوب الإيطالي رغم خروجه من الباب الضيق، ورفض إدارة الفريق تجديد عقده المنتهي جوان الماضي.