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الرياضة

لهذا السبب.. قرار بإيقاف مباراة “الخضر” وأوغندا على مناسبتين

بقلم محمد.ل
لهذا السبب.. قرار بإيقاف مباراة “الخضر” وأوغندا على مناسبتين
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ستشهد مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي، المقررة عصر اليوم الأحد، توقف في مناسبتين، مثلما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني أمس السبت.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” في موقعها الالكتروني. بأن المباراة ستتوقف على مناسبتين، من أجل السماح للاعبين بشرب الماء.

كما أضافت “الفاف” بأنه تم الاتفاق على إيقاف اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة من “كان” كوت ديفوار، عند الدقيقتين الـ 30 والـ 70.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستلعب تحت درجة حرارة جد مرتفعة. تصل إلى 31 درجة، ونسبة الرطوبة إلى 82%.

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