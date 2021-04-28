لهذا السبب قرر “ماندي” الانضمام لـ “فياريال” !

الرياضة
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لهذا السبب قرر “ماندي” الانضمام لـ “فياريال” !
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدافع الجزائري “عيسى ماندي” اجتاز الفحوصات الطبية مع “فياريال” تحسبا لانضمامه للفريق.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة الإسبانية، أن “ماندي” وقع على عقد لمدة 4 سنوات على أن يتم ترسيمه في الأيام المقبلة.

واختار المدافع الجزائري اللعب في “فياريال” لأنه لا يريد الخروج من الليغا بالإضافة إلى مدة العقد والراتب السنوي الكبير.

وكان “ماندي” محل اهتمام “إنتر ميلان” و”ميلان” بالإضافة إلى “ليون”، لكنه قرر في الأخير اللعب لـ “فياريال” بداية من الموسم المقبل.


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