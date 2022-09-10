لهذا السبب لم ترافق ميغان زوجها لتوديع الملكة إليزابيث

تسائل الجميع عن السبب وراء عدم مرافقة ميغان ماركل لزوجها الأمير هاري خلال زيارته قلعة بالمورال إثر تدهور الحالة الصحية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية قبل الإعلان عن وفاتها لاحقا.

وهرعت العائلة المالكة في بريطانيا الخميس، لتكون بجوار إليزابيث الثانية، بعدما أبدى الأطباء قلقهم بشأن صحتها.

وكان لافتا أن الأمير هاري وصل وحده لقلعة بالمورال في اسكتلندا، حيث لم ترافقه زوجته الأمريكية ميغان ماركل.

كما رصدت عدسات المصورين الأمير هاري مرة أخرى يغادر القلعة وحيدا، بعد مرور 12 ساعة على وفاة الملكة.

ونقلت صحيفة “الصن” البريطاني، عن مصدر مقرب، أن حفيد الملكة تلقى مكالمة هاتفية من الملك تشارلز يخبره فيها بعدم إحضار ميغان معه إلى بالمورال.

وحسب ذات المصدر، فإن “تشارلز أخبر هاري أنه ليس من الصواب أو المناسب أن تكون ميغان في بالمورال. في مثل هذا الوقت الحزين للغاية”.

وأضاف: “أُشير إليه أن كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام، لن تذهب أيضا وأن الأشخاص يجب أن يقتصروا على المقربين فقط”.

وشدد تشارلز على ذلك بوضوح شديد جدا وقال إن ميغان لن تكون موضع ترحيب.