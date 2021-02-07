لهذا السبب لم تقتن الجزائر لقاح فايزر الأمريكي

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، عن سبب رفض الجزائر اقتناء لقاح فايزر الأمريكي.

وأفاد أن الجزائر لم تقتن لقاح فايزر لأن الشركة طلبت شراء 20 مليون جرعة كمرحلة اولى بـ 1 دولار للحقنة.

في سياق مغاير، أفاد وزير الصحة بخصوص تصنيع اللقاح، أنها ليست من اختصاصات وزير الصناعات الصيدلانية.

وأكد أن الأمر يتطلب وقتا، كإنشاء مصنع وغيرها من التجهيزات، مبديا نية دراسة الموضوع لبداية التصنيع.

وأوضح أنه منذ 6 أوت الماضي، انطلقت المشاورات، وتم تنظيم لقاءات مع جميع سفراء الدول المصنعة للقاح.

وأشار وزير الصحة أن ملف اقتناء اللقاح ملف كبير وتجهيزه يتطلب وقتا.