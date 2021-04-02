لهذا السبب لن تُقام صلاة التراويح في المسجد الأعظم

قال المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور لخميسي بزاز، إنه لن تتم تأدية صلاة التراويح في المسجد الأعظم.

وفي حديث خاص لإذاعة سطيف، أفاد المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن 17400 ستقام فيها صلاة التراويح هذا العام.

وأضاف “للأسف، لا وجود لصلاة التراويح بالمسجد الأعظم خوفا من الإقبال الكبير للمصلين، وأيضا حتى يجهز إداريا وتنظيميا”.

وأكد أن 30 دقيقة كافية جدا لقراءة حزب واحد، وصلاة العشاء مباشرة بعد الآذان ولا وجود لدروس ولا نشاطات مسجدية.

كما تحدث عن السماح للنساء بالعودة إلى المساجد استجابة لنداء المصليات، في إطار التخفيف من البروتوكول الصحي.

وقال إن قرار استمرار غلق دورات المياه بالمساجد جاء نتيجة توصيات اللجنة العلمية، وتخوفها من إمكانية نشر الوباء.

وتابع أن مجلس الوزراء القادم، سيفصل في تنظيم وتأطير وهيكلة المسجد الأعظم بجميع هياكله ومؤسساته.