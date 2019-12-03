لهذا السبب لن يدعم الأفلان أي مرشح للرئاسيات

قال السيناتور محمود قيساري، إن حزب جبهة التحرير الوطني، لن يدعم مرشحا خارج الأفلان.

وأوضح في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن قيادة جبهة التحرير الوطني الحقيقية آثرت التراجع خطوة للوراء، لمَّا أدركت أن الشعب يتوق للتغير.

وأشار أن عدم دخول الأفلان للرئاسيات، بمرشح بإسم الجبهة، خير دليل على وقوفه بجانب الشعب.

وأفاد أن عدم دخول الأفلان للرئاسيات، لا يعني على الإطلاق أنه ليس لديه من إطارات الحزب شخصية لقيادة البلاد.

وقال “عدم دخول الأفلان للرئاسيات، لا يعني على الإطلاق أنه ليس لديه من إطارات الحزب شخصية لقيادة البلاد، حتى يصل بِه الأمر لدعم مرشح من حزب طالما كان قاطرته”.