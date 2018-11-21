لهذا السبب لن يعاد نهائي رابطة الأبطال بين الترجي والأهلي

الرياضة
  • -
  • 0
لهذا السبب لن يعاد نهائي رابطة الأبطال بين الترجي والأهلي صورة مركبة
بقلم وليد كويني

استبعد المكلف بالإعلام بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم محمد ثابت، إمكانية إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال بعد إتهام حكم مباراة الترجي و”دي أوغوستو”.

وفي سؤال عن إمكانية استبعاد الترجي من مونديال الأندية وإعادة نهائي دوري الأبطال بسبب تهمة الفساد أجاب ثابت للإعلام:

“بشكل عام لو من الممكن إعادة مباراة لأعيدت مواجهة إنجلترا أمام الأرجنتين بكأس العالم (المباراة شهدت هدف دييغو مارادونا بيده)”.

وأوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم الزامبي جاين سيكازوي الذي أدار مباراة الترجي التونسي ودي أوغوستو الأنغولي بسبب اتهامات بالفساد.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com