لهذا السبب.. محرز وبن ناصر قد يُمنعان من المشاركة في الكان والمونديال !

تم رسميا سهرة الأحد الإعلان عن انطلاق مُنافسة دوري السوبر الأوروبي بعد موافقة 12 ناديا على المُشاركة.

رابطة دوري السوبر الأوروبي قالت في بيان رسمي:”اجتمع 12 ناديا لكرة القدم الرائدة في أوروبا اليوم للإعلان عن موافقتها على إنشاء مسابقة تقام في منتصف الأسبوع، تحكمها الأندية المؤسسة لها”.

وأضاف:”ستتم دعوة ثلاثة أندية أخرى للانضمام لدوري السوبر الأوروبي قبل بداية الموسم الافتتاحي الذي سيبدأ في أقرب وقت ممكن”.

“يأمل مؤسسو السوبر الأوروبي الدخول في محادثات مع اليويفا والفيفا من أجل إيجاد أفضل الحلول للدوري الجديد وكرة القدم ككل”.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حذر الأندية المُشاركة في دوري السوبر الأوروبي بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية ومنع مُشاركة اللاعبين في كأس العالم وبطولات اليورو والبطولات القارية التابعة للاتحاد الدولي.

ومن شأن هذا أن يُهدد مصالح المنتخب الوطني في حال تطبيق هاته التحذيرات على أرض الواقع خاصة في ظل موافقة مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم في صفوفه رياض محرز وميلان الإيطالي الذي يضم إسماعيل بن ناصر على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.