لهذا السبب.. محرز يوجه رسالة للفيفا !!

الرياضة
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لهذا السبب.. محرز يوجه رسالة للفيفا !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أعرب بطريقته الخاصة النجم الدولي الجزائري، “رياض محرز”، عن إنزعاجه من تنقيط “EA sports” للعبة الفيفا 2020.

هذه الآخيرة اختارت “محرز” في تشكيلة الأسبوع بعد تألقه مع السماوي ضد تشلسي في البريمرليغ.

غضب نجم فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي جاء بسبب التنقيط الذي مُنح له والمُقدر ب87 نقطة.

قائد الخضر نشر صورة التنقيط الجديد على  حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” امسية اليوم الأربعاء.

وأرفق لاعب السيتي الصورة بعبارة:”أريد وضع حزمة بطاقتي الخاصة”.


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