لهذا السبب “محرز” يُعاني مع “فلسفة” غوارديولا !

لم يظهر النجم الجزائري “رياض محرز” بالأداء المبهر الذي قدمه أمام “البلوز” وذلك في مباراة أمس السبت أمام “نيوكاسل”.

وأرجع جميع النقاد هذا الأداء لفسلفة “غوارديولا” الذي دائما ما يحطم “ريتم” اللاعب الجزائري الذي هو بحاجة دائما للعب.

ففي كل مرة يكون “رياض” في القمة يعود المدرب ويبقيه على دكة البدلاء وهو ما يحطمه معنويا مما يؤثر على أدائه فوق أرضية الميدان.

كما أن فلسفة “التدوير” التي تمس سوى “محرز” في تشكيلة “السيتي” تجعله غير واثق من نفسه بنسبة 100%، عكس ما هو عليه الحال مع الخضر.

وبات نادي “مانشستر سيتي” بعيدا عن المتصدر “ليفربول” بفارق 11 نقطة كاملة.