لهذا السبب منعت صلاة الجمعة في المساجد

أفصح وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، عن سبب منع صلاة الجمعة في المساجد.

وقال الوزير خلال وقوفه على آخر الترتيبات المتعلقة بالإجراءات الوقائية مطلوبة داخل المسجد “النداء للجمعة فرض والجماعة سنة، ومنعنا صلاة الجمعة في المساجد حتى لا يكتض المسجد عن آخره، وبهذا نكون قد خرقنا الاجراءات الوقائية”.

وأضاف بلمهدي “الظروف الآن غير مواتية، العدد الكثيف للمصلين سيفسد الخطة”.

وأكد وزير الشؤون الدينية أن فتح الجمعة مرهون بمدى تطبيق المواطن للاجراءات الوقاءية من جهة، والوضعية الوبائية في البلاد من جهة أخرى.