لهذا السبب مُتحور أوميكرون معدي بشكل غير عادي

كشف العلماء، السبب الذي جعل متحور أوميكرون لفيروس كورونا، معديا بشكل غير عادي.

وحسب الأبحاث المبكرة، فإن البروتين الشائك لمتحوّر أوميكرون، الذي يؤوي ما يصل إلى 36 طفرة، أكثر فاعلية في دخول الخلايا البشرية من بروتين دلتا الشائك، أو في الواقع الفيروس الأصلي. ويمكن لأوميكرون أن يصيب الخلايا بسرعة وسهولة أكبر.

وقال الباحث ويلفريدو غارسيا بلتران، أن “أوميكرون كان أكثر عدوى بأربعة أضعاف من الفيروس التاجي الأصلي، ومرتين أكثر من دلتا”.

كما حذر باحث في معهد Ragon بمستشفى ماساتشوستس العام، من أن أوميكرون مُعد أكثر من أي نوع آخر تم اختباره.

وقال المستشار الطبي للبيت الأبيض إن أوميكرون تفوق حتى على أكثر الأنواع السابقة انتشارا، بما في ذلك دلتا.

وبالنظر إلى “الانتشار السريع لهذا المتحوّر غير العادي”، يشعر الدكتور فاوتشي بالقلق من أن المستشفيات قد تُدفع إلى نقطة الانهيار. خاصة في المناطق التي توجد فيها نسبة أكبر من الأفراد غير المحصنين.

وبينما يبدو أن أوميكرون يسبب عدوى أقل اعتدالا، ما يوفر الراحة للكثيرين، إلا أن قابليته العالية للانتقال لا تزال مخيفة.

ولأن الفيروس قادر على الانتشار بسرعة أكبر، فقد يمرض المزيد من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس في الوقت نفسه.

وحسب ما أوردته أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن هناك 407 حالات دخول إلى المستشفى و39 حالة وفاة.

طالع أيضا:

علماء يحدّدون مؤشرا “يمكن سماعه” أثناء الإصابة بأوميكرون