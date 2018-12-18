لهذا السبب نحتفل باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر

تحتفل دول العالم اليوم المصادف ل 18 ديسمبر من كل سنة باليوم العالمي للغة العربية والتي تعرف كذلك بلغة الضاد.

تعتبر اللغة العربية من أقدم لغات العالم، ويتحدّثها أكثر من 422 مليون نسمة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر إستخداما في العالم.

وفي 18 ديسمبر 1973، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ، ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وجاء هذا القرار لتقدير اللغة العربية كأداة للتعبير الثقافي، وإبراز الإسهام الفكري والمعرفي لهذه اللغة، التي تعدّ من أغنى اللغات من حيث المفردات والمصطلحات.

وتمثّل اللغة أهميّة كبيرة لدى المسلمين، إذ أنّها لغة القرآن، ولا تتمّ الصلاة إلّا بإتقان بعض من كلماتها، كذلك هي لغة شعائرية رئيسية لدى العديد من الكنائس.

وتعدّ اللغة العربية مصدر إلهام العديد من الشعراء العرب، فنجد الآلاف من الأشعار والمؤلّفات والكتب مدوّنة بهذه اللغة العريقة.