لهذا السبب نشعر بالرغبة في الحكة عند التحدث عن “البق” و”القمل”

يشعر بعض الناس، بمجرد ذكر البق أو غيرها من الحشرات الصغيرة بالحكة على الفور وهو شعور يصعب التخلص منه.

ليس من الضروري وجود القمل والبق لجعل حياتنا جحيمًا. بالنسبة لبعض الأشخاص، مجرد ذكر أو صورة لهذه المخلوقات الصغيرة يكفي لإثارة الحكة.

في حين أن العديد من العوامل يمكن أن تسبب هذا الشعور غير السار، مثل الحساسية أو الالتهابات أو الأكزيما. إلا أنه لا ينبغي الاستهانة بالسبب النفسي.

وبالتالي، فإن مجرد ذكر المشكلة يثير خطرا على جيناتنا. رد الفعل الغريزي، ذلك الشعور غير السار. ولوحظ وجود استجابة أيضا في الحيوانات.

وأوضح لوران ميسيري، رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى جامعة بريست. لفرانس كالتشر: “لقد تبين أن هذه هي نفس مناطق الدماغ. التي يتم تنشيطها كما لو كانت الحكة ناتجة عن طفيليات حقيقية أو مرض جلدي حقيقي”.

ويطرح عالم النفس فنسنت جولي فرضية مماثلة، وهي آلية بسيطة للارتباط. يقول: “الأحاسيس مرتبطة جدًا بأفكارنا”. ويذكرنا أيضًا أننا عاجزون إلى حد ما في مواجهة هذا الإزعاج الصغير:

وقال “لا يمكننا السيطرة على عقولنا بشكل كامل. لا يمكننا التوقف طوعا عن التفكير في شيء ما، بل على العكس تماما. إذا قلت لك ألا تفكر في الفيل الوردي الذي يقفز الحبل، فماذا ستفعل؟ فكر؟”

متلازمة إيكبوم

بالنسبة لمعظم الناس، الحكة هي إحساس مؤقت للغاية. ولكن، في أقلية متطرفة من الحالات. يمكن أن يصبح الإحساس أكثر كثافة واستمرارًا. يصاب بعض الأشخاص بـ “متلازمة إيكبوم”. وهو مرض موهن حيث يقتنع الضحايا بأنهم تعرضوا للعض، أو حتى أن الحشرات موجودة تحت جلودهم.

في مارس 2019، تم توثيق 4 حالات من قبل أطباء نفسيين من نيس، الذين نشروا ملاحظاتهم في مجلة Annales Médico-Psychologique. لقد غرق المرضى في جنون العظمة أكبر بكثير من مجرد حكة بسيطة.

يشعر بعض الناس، بمجرد ذكر البق أو غيرها من الحشرات الصغيرة بالحكة على الفور وهو شعور يصعب التخلص منه.