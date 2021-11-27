لهذا السبب يتخوّف العلماء من المتحور الجديد لكورونا

يقول العلماء ان المتحور الجديد من فيروس كورونا يبعث على “القلق الشديد” لامتلاكه عددا كبيرا من التغيرات الجينية.

كما أن هناك اختلافات كبيرة جدا بين خواصه وخواص الفيروس الذي اعتمد حين صممت اللقاحات المتداولة حاليا.

ونشر موقع “بي بي سي” حسب ما أكده الخبراء أن المتحور الجديد يمتلك عددا كبيرا من التغيرات الجينية تبلغ خمسين في مجملها، 32 منها حدثت في النتوء البروتيني للفيروس الذي تستهدفه اللقاحات.

غير أنه من السابق لأوانه التنبؤ بمدى التهديد الذي يشكله المتحور الجديد والذي أطلق عليه اسم 1.1.529.B

وبخصوص اللقاحات أضاف ذات المصدر قول الخبراء إن اللقاحات المستخدمة حاليا ليست مصممة بناء على خواص المتحور الجديد، لكن هذا لا يعني أنها لن توفر أي درجة من الحماية.

وينصح الأطباء الناس بأخذ كافة جرعات اللقاح الموصى بها من السلطات للحصول على أقصى حماية من الفيروس وما يظهر من متحورات.

بالمقابل فإنه لن يجري اختصار مراحل في عملية إجازة وتصنيع اللقاح، لكن العملية قد تكون أسرع مما كانت عليه حين جرى إنتاج اللقاح الأول المضاد لفيروس كورونا.

و عن خطورة المتحورات الأخرى المعروفة كشف ذات المصدر أنه لا دليل على أن أيا منها سبب أعراضا أشد خطورة لدى معظم الناس.

وإذا كان متحور جديد أشد خطورة فإن خطرا أشد سيحدق بمن لم يحصلوا على اللقاح.

من جهتها تسببت سلالة “دلتا” في موجة ثانية قاتلة من الإصابات في الهند في أفريل وماي الماضيين، وأصبحت أيضا السلالة المهيمنة في بريطانيا.

الى جانب ذالك تشير الدراسات إلى أن لقاحات كوفيد المتاحة مازالت فعالة ضد السلالات الجديدة.