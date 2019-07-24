لهذا السبب يشتري الجزائريون كبش العيد مبكرا

تطرق برنامج “صريح جدا”، والذي يعرض على قناة “النهار”، إلى موضوع إقبال العديد من العائلات الجزائرية، خصوصا في الأحياء الشعبية، على شراء أضحية العيد مبكرا.

لذلك تنقل طاقم البرنامج إلى الشارع، ليعرف أراء المواطنين، حول هذا الموضوع.

وأكد الجميع على أنهم يشترون أضحية العيد مبكرا، كونها عادة توارثوها عبر الأجيال، وهي حلاوة العيد، وتفرح الكبار والصغار، خصوصا في الأحياء الشعبية.

وعن ثمن الأضاحي، أكد المواطنون أن الأسعار هذا السنة مرتفعة جدا، تترواح بين 60 و90 ألف دينار جزائري.

ورغم سعرها الغالي، تتسابق العائلات على شراء الأضاحي مبكرا، لكي يعيشوا أجواء العيد المميزة، قبل أشهر من حلوله.