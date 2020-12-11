لهذا السبب يُسيطر شباب بلوزداد وبارادو على الفئات الشبانية للخضر

الرياضة
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لهذا السبب يُسيطر شباب بلوزداد وبارادو على الفئات الشبانية للخضر
بقلم إسماعيل عشاش

شرح المدير الفني الوطني السابق، بوعلام لعروم، سبب تواجد لاعبي شباب بلوزداد ونادي بارادو بقوة، في مختلف المنتخبات الوطنية للشبان.

وتحدث لعروم للإذاعة الوطنية، صبيحة اليوم الجمعة قائلا :”تواجد لاعبي الباك والسياربي بقوة مع الشبان، لم يأت من العدم”.

وواصل :”بارادو ومنذ مدة تقوم بعمل قاعدي كبير، وشباب بلوزداد مع بوعلام شارف يسير على نفس النهج في الآونة الأخيرة”.

وختم :”كلاهما لديه خلية للبحث عن المواهب، في مُختلف بقاع الوطن، وهو ما يُفسر فرضهما لعناصرهما مع الخضر مؤخرا”.

وسيكون محاربو الصحراء الصغار، على موعد مع المُشاركة في دورة شمال إفريقيا، في الأيام القادمة في تونس.

ويستهدف أشبال المدرب صابر بن سماعين، التألق وخطف التأهل للكان 2021.


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