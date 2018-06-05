لهذا السّبب فرضت تونس ضريبة “مليون و400” على الجزائريين

أوضحت المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، أنّ الرسم المفروض من طرف السلطات التونسية المقدّر بـ 100 دينار تونسي على الحاويات 20 قدم.

و200 دينار تونسي على الحاويات 40 قدم تونسي يخصّ عمليات السكانير وفحص الحاويات.

وأضافت المديرية الجهوية للجمارك في بيان لها، أنه لا علاقة للرسوم المفروضة بحركة وسائل النقل بين البلدين مثلما تم تداوله على نطاق واسع.

وكان قرار السلطات التونسية القاضي بفرض ضريبة 200 دينار تونسي، أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري عند كل عبور قد أثار حفيظة الجزائريين .

وأثار جدلا واسعا في المنّصات الرقمية بآلاف التغريدات والمنشورات التي دعت العديد من الجزائريين إلى ضرورة تطبيق الإجراءات المالية.

وفقا لمبدأ التعامل بالمثل وذلك بفرض ضريبة مماثلة على التونسيين الذين يتردّدون باستمرار على الجزائر نهاية الأسبوع للتسوق.

أو مناقشة الأمر وديا في إطار مبدأ حسن الجوار والعلاقات الأخوية التي تربط البلدين.