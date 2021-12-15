لهذا تحتل الجزائر العاصمة صدارة إصابات كورونا

كشف عضو اللجة العلمية لمتابعة وباء كورونا بالجزائر، رياض مهياوي، اليوم الأربعاء، أن الجزائر العاصمة تحتل الصدارة في إصابات كورونا.

وأوضح مهياوي خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الكثافة السكانية. وكذا التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية جعل الجزائر العاصمة في صدارة الولايات التي تفشى بها الوباء.

وأفاد مهياوي أن العزوف عن التلقيح حال دون الوصول إلى المناعة الجماعية التي كانت مبرمجة نهاية 2021.

وقد أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 214725 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6156، بعد تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 183 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 146702. فيما يتواجد 28 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الإثنين، 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وقد اجتمع وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، صباح اليوم الإثنين، عبر تقنية التحاضر عن بعد بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات الإدارة المركزية و أعضاء من اللجنة العلمية.

وأسدى الوزير، خلال هذا اللقاء، جملة من التوجيهات والتعليمات التي تدخل في إطار الإستراتيجية الإستباقية التي أقرتها دائرته الوزارية تحسبا لتسجيل تطورات خلال الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19.

كما أكد بشدة على مدراء الصحة للولايات بتخصيص مستشفيات ومصالح خاصة بكوفيد-19. وذلك حسب التعداد السكاني والحالات المسجلة بها.

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