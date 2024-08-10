لهذا تم إصدار إنذار بحدوث زلزال ضخم وهذه العواقب المحتملة

تعرضت اليابان يوم الخميس لزلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل.

وفي يوم الجمعة، حذر باحثون يابانيون من احتمالية حدوث “موجة ضخمة” مدمرة.

فبعد تعرضها لزلزال قوي بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر يوم الخميس 8 أغسطس. مما تسبب في إصابة 8 أشخاص على الأقل، تخشى اليابان الآن من حدوث “موجة ضخمة”. وفقًا للمصطلح الذي يستخدمه الخبراء اليابانيون.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن “احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد. لكن هذا لا يشير إلى أن زلزالا سيحدث بشكل مؤكد”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مثل هذا التحذير منذ إنشاء نظام إنذار جديد بعد الزلزال المدمر. الذي وقع في عام 2011 والذي أدى بشكل خاص إلى كارثة فوكوشيما النووية.

وفي علامة على القلق الذي يؤثر على البلاد، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة. أنه ألغى رحلته المقررة إلى آسيا الوسطى وسيبقى في اليابان “لمدة أسبوع على الأقل”.

ما هو الزلزال الضخم؟

الزلزال الكبير هو زلزال مدمر تتراوح قوته بشكل عام بين 8 و9 درجات.

وهذه الزلازل نادرة، حيث تحدث كل 100 إلى 200 عام. ثم غالبًا ما تتسبب في حدوث أمواج تسونامي قوية على الساحل الياباني.

وحدث أقدم زلزال ضخم مسجل في عام 1707 وتسبب في ثوران جبل فوجي الأخير.

في القرن العشرين، تم تسجيل زلزالين هائلين في عامي 1944 و1946.

ولا يزال أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق في اليابان هو زلزال عام 2011. حيث بلغت قوته 9 درجات، وخلف 20 ألف قتيل أو مفقود.

ما هي العواقب المحتملة؟

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في تحذيرها أنه “في حالة وقوع زلزال كبير. فإنه سيتسبب في حدوث هزات قوية وأمواج تسونامي كبيرة”. ويقدر باحثون يابانيون أن الزلزال الضخم. يمكن أن يتسبب في مئات الآلاف من الوفيات.

ومن الممكن أن تنطلق هذه “الغازات الضخمة” المحتملة في “منطقة الاندساس” في خندق نانكاي. قبالة الساحل الجنوبي لليابان، حيث وقعت زلازل أخرى في الماضي.

هل هذا الزلزال الكبير مؤكد؟

ولذلك تخشى وكالة الأرصاد الجوية وقوع زلزال كبير، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن أن يحدث أبدا.

تقول: “إن احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يشير إلى أن زلزالا سيحدث بشكل مؤكد”.

وكانت السلطات اليابانية قد أشارت من جانبها إلى احتمال بنسبة 70% لحدوث زلزال ضخم في اليابان خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وإذا حدث ذلك، فإن هذا الزلزال الهائل سيهدد ما يصل إلى 300 ألف شخص. ويمكن أن يسبب أضرارًا تقارب 13 مليار دولار، وفقًا للخبراء.

“على الرغم من استحالة التنبؤ بالزلازل، فإن حدوث زلزال واحد بشكل عام يزيد من احتمالية” حدوث زلزال آخر. كما كتب الجيولوجيان كايل برادلي وجوديث هوبارد في النشرة الإخبارية المتخصصة “إيرثكويك إنسايتس”.

ويؤكدون أنه حتى إذا كان الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة والذي وقع يوم الخميس. يزيد من احتمال وقوع زلزال جديد، فإن هذا الخطر لا يزال “منخفضا”.

ما الذي توصي به السلطات؟

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تذكر السلطات اليابانية السكان الذين يعيشون في مناطق الخطر. باتخاذ احتياطات معينة وتطلب منهم، على سبيل المثال، معرفة موقع الملجأ الأقرب إلى منزلهم في حالة الإخلاء.

وتمتلك العديد من الأسر اليابانية مجموعة أدوات النجاة. التي تحتوي على زجاجة ماء أو مصباح يدوي أو راديو أو حتى مؤن يمكن تخزينها لفترة طويلة.