لهذا تم إطلاق سراح الشرطي الفرنسي قاتل الشاب نائل

بعد أكثر من أربعة أشهر من التواجد في سجن لا سانتي، أُطلق سراح فلوريان م.، ضابط الشرطة. المتهم بإطلاق النار على الشاب الجزائري نائل يوم 27 جوان الماضي في نانتير، تحت إشراف قضائي يوم أمس الأربعاء. وتقدم محاميه بطلب جديد للإفراج عنه الخميس الماضي بعد سلسلة من الطلبات التي رفضتها المحاكم.

وأضاف أن قضاة التحقيق “قرروا هذه المرة الموافقة عليه. معتبرين أن المعايير القانونية للحبس الاحتياطي للضابط الشرطة المسجون منذ 29 جوان لم تعد مستوفاة، على ما يبدو. في هذه المرحلة من التحقيق”.

ويرافق هذا الإفراج تحت المراقبة القضائية عدة التزامات. يجب على ضابط الشرطة، البالغ من العمر 38 عامًا، “دفع كفالة”. ويُحظر عليه الاتصال بالشهود، بما في ذلك ضابط الشرطة الثاني الذي كان في الخدمة في ذلك اليوم. والأطراف المدنية، بما في ذلك عائلة نائل.

كما أنه ممنوع من “الظهور في نانتير” و”حمل سلاح”، حسبما ذكر المصدر نفسه بالتفصيل.

وكما علمت RMC يوم الخميس، فقد تم وضع منزل ضابط الشرطة الجديد تحت المراقبة من قبل الشرطة.

كما حصل أيضًا على مجموع الجوائز التي تم وضعها على الإنترنت لمساعدته وعائلته، بعد أيام قليلة من بدء احتجازه السابق للمحاكمة.

تاريخ المحاكمة غير معروف

وقدم الشرطي طلبًا أوليًا للإفراج عنه في 6 جويلية. وهو الطلب الذي رفضته غرفة التحقيق، واستأنف هذا القرار.

وأكدت محكمة الاستئناف في فرساي في 10 أوت أنه لا يزال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وبعد طلب ثان، أكدت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في فرساي استمرار احتجازه مرة أخرى في 26 أكتوبر.

وقال محاميه مي لوران فرانك لقناة BFMTV “كان الحبس الاحتياطي غير شرعي على الإطلاق. لقد تم وضعه في الحبس الانفرادي، ولم ير أحدا، ولم يتحدث إلى أحد، ولم يفهم لماذا عومل بهذه الطريقة”.

من جهتها، قالت وحدة الشرطة التابعة لنقابة الشرطة SGP، إنها “مرتاحة”، مؤكدة أنها “تثق في عمل المحققين”.

ويضيف البيان الصحفي: “لقد كانت وحدة شرطة SGP دائمًا إلى جانبه وعملت حتى يتمكن من الاستفادة من الحماية الوظيفية”.

وأثارت صور الشرطي وهو يطلق النار على المراهق من مسافة قريبة. والتي تم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي. موجة من الغضب والعنف أشعلت لعدة ليالٍ متتالية العديد من البلدات في منطقة باريس وفي بقية أنحاء البلاد. وهي أكثر خطورة منذ ذلك الحين. 2005. ولم يعرف بعد موعد محاكمة ضابط الشرطة.