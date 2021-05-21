لهذا رفضت السلطات فتح الحدود البرية.. والعودة للغلق التام في هذه الحالة

كشف رئيس النقابة الوطنية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين، رشيد بلحاج، سبب رفض السلطات فتح الحدود البرية.

وفي حديثه مع إذاعة سطيف، قال إنه تم استثناء الحدود البرية من الفتح للتحكم بشكل أفضل في الوضعية الصحية.

كما أنه تم رفض فتح الحدود البرية، لمنع دخول أعداد هائلة من بلدان أخرى عبر حدودنا البرية.

وأفاد أن الحالة الصحية مستقرة حاليا، وهو ما شجع السلطات لفتح المجال الجوي.

وأشار أنه من الطبيعي فتح الحدود تدريجيا، والعملية تمت وفق دراسات ومعطيات إنسانية وصحية وإحصاءات قدمتها وزارتا الداخلية والصحة.

أما في حال عودة ارتفاع الإصابات، ستلجأ الدولة إلى الغلق من جديد.

ودعا الوافدين احترام البروتوكول الصحي، كما طالب الجالية الجزائرية الصبر والتفهم.

وأضاف “إذا سارت الأمور بشكل جيد ولم نسجل ارتفاعا في عدد الإصابات، سيتم إعادة فتح مطارات أخرى ولم لا الحدود البرية”.