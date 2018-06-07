لهذا سميت بليلة القدر

ينتظر المسلمون بشغف في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وذكر لنا العلماء في هذا الصدد عدة أسباب لتسمية ليلة القدر بهذا الإسم منها:

أولًا: سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما نقول: فلان ذو قدر عظيم أي: ذو شرف.

ثانيًا:أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله عز وجل.

ثالثًا: لأن للعبادة فيها قدر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم “من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه”

وقوله” فيها يفرق كل أمر حكيم” أي: تقدّر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام

فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط.

ومعنى القدر: التعظيم أي أنها ليلة ذات قدر، لهذه الخصائص التي اختصت بها.

أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر .

وقيل: القدر التضييق، ومعنى التضييق فيها: إخفاؤها عن العلم بتعيينها.