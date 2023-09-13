لهذا قبل المغرب المساعدة من 4 دول فقط!

تساءل متابعون عن سبب قبول دولة المغرب عروض المساعدة من 4 دول فقط، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، خاصة وأنه تلقى عروضا من مختلف أنحاء العالم.

وكانت عدة دول عرضت، خلال اليومين الماضيين، تقديم المساعدة، مثل الجزائر والولايات المتحدة وفرنسا والهند ومصر وتونس وغيرها.

وأعلنت السلطات المغربية مساء الأحد، استجابتها لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة، وهي: الإمارات العربية المتحدة. وقطر وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، أنه يمكن مع تقدم عمليات التدخل أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة. مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة، حسب احتياجات كل مرحلة على حدة.

وتحدثت الرئيسة السابقة لمنظمة “العمل ضد الجوع” وأستاذة الجغرافيا في جامعة السوربون والمتخصصة في الشؤون الإفريقية، سيلفي برونيل، في حوار مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، عن سبب قبول المغرب المساعدات من 4 دول فقط.

وقالت الخبيرة: “حين تتعرض دولة ما لكارثة، فإن أمر طلب المساعدة من دول أخرى متروك لها.. إنها مسألة سيادة”.

وأضافت: “ليس هناك مجال لتدفق المساعدات من مختلف دول العالم، إلا إذا فشلت الدولة بنفسها. كما حدث في هايتي في عام 2010، وحينها جرى الحديث عن تجريد هايتي من سيادتها”.

وواصلت الخبيرة: “في حالة المغرب، فإن سلطات البلاد تريد الاحتفاظ بالسيادة. وتريد أن تثبت أنها قادرة على قيادة عمليات الإغاثة بنفسها، وليس التصرف كدولة فقيرة”.

وتابعت بالقول: “استعجال طلب المساعدة والإغاثة أثناء المآسي الإنسانية يشكل مصدرا للعديد من المشاكل. مثل سوء التنسيق والازدحام والعشوائية”.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن عناصر الإنقاذ المغربية نفذت الجهود الضرورية في أول 24 أو 48 ساعة. وبالتالي فإنه بحلول الوقت الذي تصل فيه المساعدة الدولية، ستكون فرص العثور على ناجين قد ضعفت بشكل كبير.

وبإسم هذه الفرص الضئيلة لإنقاذ الناجين، فإن الخطر الذي سيواجه المغرب هو فقدان سيادته، لذلك سيختار بعناية الدول التي سيطلب منها المساعدة، تضيف الخبيرة.