لهذه الأسباب أساتذة الوادي امتنعوا عن تصحيح أوراق “الباك”

رفض الأساتذة المصححون لأوراق شهادة البكالوريا بمتقنة الياجوري بقمار ولاية الوادي، تصحيح أوراق الإمتحان إحتجاجا على ظروف العمل التي وصفوها بالكارثية- حسبهم-

وهذا بسبب تعطّل المكيفات الهوائية منذ نهار أمس، التي جعلت من قاعات الأقسام أشبه بحمامات بخارية تفوق حرارتها 50 درجة.

ناهيك عن غياب المياه الصالحة للشرب الباردة، والوجبات التي لا تليق بالأستاذ، لأجل منحه التركيز خلال التصحيح.

من جهته تنقل مدير التربية للوقوف هلى الوضع ومحاولة التكفل بالأمر، وقد فتح أبواب الحوار للتفاوض والعودة إلى العمل.