لهذه الأسباب إستبعد بلماضي براهيمي وبوداوي!

لم يتردد الناخب الوطني جمال بلماضي، في إستبعاد ياسين براهيمي وهشام بوداوي اللذين كانا دائما التواجد في تشكيلته، الفترة الماضية.

وصدم الرجل الأول في الخضر، نجم نادي الريان، والذي كان قائدا لمُحاربي الصحراء خلال المُباراة ما قبل الماضية أمام الكونغو.

ويأتي هذا الخيار، ليجعل صاحب المُراوغات السحرية، نادما لا محالة على إختياره الإحتراف في الدوري القطري.

وفضل الطاقم الفني للأفناك، تعويض نجم بورتو السابق، بالصاعد، آدم زرقان الذي ينشط في نفس منصبه كصانع ألعاب.

وفي نفس السياق، جاء التخلي عن بوداوي، منطقيا لأبعد الحدود، بإعتبار أن خريج مدرسة بارادو، خارج الخدمة منذ بداية الموسم.

وسيكون إبن بشار، مُطالبا بالعمل أكثر في المُستقبل وفرض نفسه مع ناديه نيس، لإسترجاع مكانته مع أبطال إفريقيا.