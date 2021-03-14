لهذه الأسباب الدعوى القضائية لزطشي ضد “الواشي المزعوم” باطلة !!

أكد سهرة اليوم الأحد الخبير القانوني “ماني سعادة” لموقع “النهار اونلاين” أن الدعوى القضائية التي قرر خير الدين زطشي رفعها ضد “الواشي المزعوم” غير قانونية.

الخبير القانوني السابق للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم قال:”لا وجود لأي تكييف قانوني مُلائم لطبيعة الشكوى التي تنوي الفاف رفعها ضد الواشي”.

وأضاف:”الوشاية وصلت للفيفا فلو نفترض أن الشكوى تم تحريكها فسيتوجب سماع الطرف الذي تحصل على الوشاية كي تُثبت صحة ماتدعيه وأن الواشي من الجزائر والطريقة التي بعث بها الوشاية وبأية وسيلة”.

وأردف:”لا وجود لتكييف قانوني يُجرم هذا الفعل خاصة وأن العقوبة سنة 2016 موجودة وليس افتراء على رئيس الفاف الحالي”.

وختم الخبير القانوني:”خلاصة القول.. الدعوى القضائية التي ينوي زطشي رفعها ضد مجهول بتُهمة الوشاية باطلة من الأساس”.