لهذه الأسباب ترشح علي بن فليس لرئاسيات ديسمبر 2019

ذكر الراغب في الترشح لرئاسيات ديسمبر 2019، علي بن فليس، الأسباب التي أدت الى ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها 12 ديسمبر 2019.

وقال بن فليس “ترشحت لعدة أسباب، فالبلد دخل في دوامة أزمة يجب إيقافها، مهما بلغ الجهد”.

أما السبب الثاني، فأشار بن فليس أن طريق الرئاسيات، هو الطريق الأقل مشقة وطولا لإيقاف هذه الدوامة وايقاف الازمة”.

وعن السبب الثالث، ذكر بن فليس أن الرئاسيات إن تمت في الظروف المطلوبة، قادرة أن تأتي بقيمة مضافة وتحقيق التغيير المنشود.

وحذر بن فليس، من الأزمة الحادة التي تعيشها الجزائر على كافة الأصعد، ففي الشق السياسي، بات البلد في أمسّ الحاجة الى مؤسسة شرعية.

أما اقتصاديا، فقال بن فليس، إن الجو التجاري والاستثماري للجزائر لا يبعث على الاطمئنان والارتياح، ناهيك عن تردي الأوضاع الاجتماعية.

وأضاف رئيس حزب طلائع الحريات ” دخلت الازمة شهرها التاسعة، وكنت قد حذرت من طول أمد الفترة الانتقالية، وهذا ما حصل وأصبح البلد في مواجهة مع امتحان عويص”.

وأورد بن فليس “اليوم أكدت نيتي المشاركة في الرئاسيات القادمة ولم يكن بالقرار الهين نظرا للوضع العصيب الذي تعيشه الجزائر”.

وخلال الندوة قرأ بن فليس على روح مدير مجمع الشروق، المرحوم علي فضيل، مقدما عزاءه الخالص لعائلته والأسرة الإعلامية.