لهذه الأسباب تمّ رفض نتائج التحقيق الفرنسي بشأن الطائرة المنكوبة!!

نفت مصر صحة تقرير أعده محققو طيران فرنسيون ويفيد بأن حريق قمرة القيادة ربما تسبب في تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران.

كانت متجهة من العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة عام 2016.

وقال النائب العام الماضي في بيان الإثنين، إنّ التحقيق المصري في حادث الرحلة 804 التابعة لشركة مصر للطيران لا يزال جاريا.

وأضاف البيان أن التقرير الفرنسي “لا أساس له” من الصحة، مضيفا أنه “تم العثور على آثار متفجرات على رفات الركاب وأجزاء من الطائرة.”

وكانت وكالة التحقيقات الفرنسية “بي إي أيه”، قد قالت الجمعة المنصرم إنّ “الفرضية الأكثر احتمالا” هي أن حريقا اندلع في قمرة القيادة.

و “انتشر بسرعة، ما أدى إلى فقدان السيطرة”.

وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 66 شخصا عندما تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط في ماي 2016.

نفت مصر صحة تقرير أعده محققو طيران فرنسيون ويفيد بأن حريق قمرة القيادة ربما تسبب في تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران.