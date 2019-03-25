لهذه الأسباب.. عليك تغيير كلمة سر الفيسبوك فورا!

ينصح الخبراء، في موقع “كوزموبوليتان” الأمريكي، بضرورة تغيير كلمة السر الخاصة بك، على موقع الفيسبوك، على الفور.

واعترفت فيسبوك في مدونة نشرتها، إنه تم إكتشاف كلمات مرور لمستخدمين، تم حفظها على النظام دون تشفير.

وكان فيسبوك قد إكتشف وثيقة تحوي كلمات سر غير مشفرة، متاحة لموظفي الشركة، الذين يزيد عددهم على 20 ألف موظف.

قبل أن تنشر الشركة بيانا في مارس الحالي، أوضحت فيه، أنه لا يوجد خطر فعلي على المستخدمين.

حيث أنه تم تسجيل هذه البيانات دون قصد من طرف الشركة، وأنها لم تجد أي دلائل على سوء استخدامها من قبل موظفيها.

وينصح خبراء أمن المعلومات، بموقع “ستاندرد” البريطاني، بضرورة تغيير كلمات المرور وتحديثها، بشكل منتظم، خاصة بعد وقوع خرق للبيانات.

ويرى الخبراء، أنه يفضل استخدام كلمة مرور قوية، وذلك بالمزج بين الأحرف، مثل إضافة الأرقام والأحرف الصغيرة، والأحرف الكبيرة والرموز.

وتأتي فضيحة كلمات المرور، استكمالا لسلسلة من الفضائح، والتي ضربت فيسبوك في الفترة الأخيرة، بخصوص إنتهاك الخصوصية.