لهذه الأسباب قدمت حكومة جراد إستقالتها بعد 18 شهرا من تعيينها

قدم صبيحة اليوم الأربعاء لوزير الاول عبد العزيز جراد إستقالة حكومتة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد عام ونصف من تعيينه. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 28 ديسمبر 2019 قام بعيين عبد العزيز جراد على رأس الحكومة واطلب منه تشكيل حكومته.

كما قام الرئيس تبون يوم 21 فيفري 2021 تعديلا وزاريا مس 6 حقائب مع إبقا ء جراد على وزيرا اولا.

وبتاريخ 12 جوان 2021 اجرت الجزائر إنتخابات تشريعية. أين أفرزت الصناديق فوز الأفلان 98 مقعد في البرلمان. متبوعة بالقوائم المستقلة تحصلوا على 84 مقعد. وتليها حركة مجتمع السلم ” حمس” تحصلت على 65 مقعد.

في حين تحصل حزب التجمع الوطني الديموقراطي الأرندي على 58 مقعد بينما فاز حزب جبهة المستقبل بـ 48 مقعد.

وجاءت حركة البناء الوطني في المرتبة السادسة بـ 39 مقعد. ثم حزب الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد. وكذا حزب صوت الشعب 3 مقاعد.

وفاز كل من حزب العدالة والتنمية، وكذا حزب الحرية والعدالة. وأيضا حزب الفجر الجديد حزب جبهة الجزائر الجديدة تحصلوا على مقعدين 2.

وتحصل كل من وحزب الكرامة وحزب جيل جديد والجبهة الوطنية الجزائرية على مقعد واحد 1.

وعقب إعلان المجلس الدستوري امس الاربعاء 23 جوان 2021 النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية المذكورة سالفا .طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور.

فإنه يتعين على الحكومة أن تقدم إستقالتها إلى رئيس الجمهورية والذي بدوره يشرع بمشاورات مع مشاورات سياسية، قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.

وهذا مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني حسب ترتيب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري.