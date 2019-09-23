لهذه الأسباب.. محرز يتفوق على صلاح وماني في سباق الكرة الذهبية

أكد موقع الجزيرة الإخبارية أن اللاعب الجزائري رياض محرز الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي.

ويتنافس رياض محرز على لقب أفضل لاعب إفريقي مع اللاعب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، إلا أن لاعب ليستر سيتي يتفوق على الثنائي من حيث الألقاب.

وأكدت الجزيرة أن رياض محرز يتفوق على منافسيه في عدد الألقاب التي حققه مع ناديه مانشستر سيتي، والمنتخب الجزائري الذي حقق معه لقب كأس امم إفريقيا الأخيرة.

كما حقق رياض محرز 5 ألقاب محلية مع فريق ملانشستر سيتي، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الإتحاد، وكأس الرابطة الإنجليزية وكاس الذرع الخيرية في بداية الموسم الماضي، والموسم الحالي.

فيما إكتفى الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح بلقب رابطة أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وتشاركهما مع لاعب آرسنال بيار أوباميانغ في لقب هداف البريمرليغ بلقب 22 هدف.