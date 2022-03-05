لهذه الأسباب ممنوع بيع الأدوية عبر الانترنت

اكد مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن منع بيع الأدوية عن طريق الأنترنت جاء من اجل تجنب الوقوع في فخ المواد المقلدة والمحظورة.

وفي حوار خص به بلعمبري إذاعة قسنطينة قال أن الجزائر قننت البيع الالكتروني وهناك 3 أنواع من المواد محظورة وغير معنية بالبيع الالكتروني من بينها الأدوية. وأيضا حتى الصيدلي لا يحق له البيع عن طريق الانترنت.

وأشار ذات المسؤول انه في العالم تم إثبات أن بيع الأدوية عن طريق الانترنت هو مفتاح بيع الأدوية المقلدة والمحظورة كما تم إعتباره منصة للتهريب.

وتابع رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن هذا النوع يشكل خطورة على صحة المواطنين. مشيرا إلى ما يسمى بأدوية الكابا قد تحتوي على أدوية مقلدة تعد خطرا على صحة الفرد.

وبهذا الصدد نددت النقابة بهذا التصرف أين تم في هذا الاطار إغلاق العديد من الصفحات الالكترونية الناشطة في هذا المجال من طرف المصالح الأمنية. كما تم جمع ما لا يقل عن 22 مليار سنتيم كتبرعات للقطاعات الاستشفائية العمومية.

واشاد رئيس النقابة بالدور الذي يفوم به الصيادلة الذين ساهموا بعديد الطرق في مجابهة الجائحة. كما نجحوافي تقديم أزيد من 500 ألف جرعة مضادة للكوفيد للمواطن بصفة مجانية إضافة الى عمليات الكشف عن الفيروس.

وصرح بلعمبري ان النقابة طالبت بالقيام بالتلقيح على مستوى الصيدليات وتم الموافقة بحيث ساهمت أكثر من 1500 صيدلية في عملية التلقيح.

وفي السياق ذاته كشف بلعمبري ان الجزائر عرفت إصلاحات منذ ديسمبر 2019 منها تعديل قانون الصحة أين تم إصدار ما لا يقل عن 50 نصا تنظيميا. كما تم تصنيف 22 دواء في خانة المؤثرات العقلية وهذا ضمن المرسوم التنفيذي الخاص بالمؤثرات العقلية. والذي حقق مبتغاه وساهم في وضع حد للتعاملات غير الشرعية لهذه المواد.

وواصل بلعمبري ان إستحداث الوصفات المتعددة النسخ والألوان ساهم في محاربة ظاهرة التعامل السئ بالأدوية المؤثرة عقليا. حيث أصبحنا اليوم نعمل في إطار قانوني واضح و مضبوط خاصة بعد تحديد المسؤوليات.

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