لوام يتقدم بالتهاني للناخب الوطني بلماضي في هذه المناسبة

تقدم نادي أولمبيك مارسيليا، اليوم السبت، بالتهاني للناخب الوطني جمال بلماضي، بمناسبة عيد ميلاده السابع والأربعين.

وكتب حساب لوام على الفايسبوك في هذه المناسبة، عبر الفايسبوك:”يحتفل نجمنا السابق جمال بلماضي اليوم بعيد ميلاده الـ47 كل عام و انت بخير كوتش”.

كما أضاف الحساب الرسمي بنشر فيديو لأجمل أهداف الناخب الوطني مع الفريق الفرنسي.

يجدر للإشارة، شارك الناخب الوطني جمال بلماضي، في 66 مواجهة وسجل 9 أهداف مع أولمبيك مارسيليا.