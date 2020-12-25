لوام يحتفل بذكرى ميلاد لاعبه الأسبق الرئيس أحمد بن بلة

احتفل نادي أولمبيك مارسليا الفرنسي، اليوم الجمعة، بذكرى ميلاد، لاعبه السابق، والرئيس الجزائري الراحل، أحمد بن بلة

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، لخص فيه مسيرة الفقيد.

وأرفقت إدارة أولمبيك مارسيليا، هذا الفيديو، بتغريدة جاء فيها: “نحتفل اليوم بذكرى ميلاد الأولمبي السابق أحمد بن بلة، وإليكم أهم لحظات مسيرته المزيانة”.

وكان بن بلة، بطلا في فئة 400 متر عدو، كما عُرف بشغفه بكرة القدم، ما جعله يمضي على عقد مع أولمبيك مارسيليا لموسم واحد “1939-1940”.

الرئيس الجزائري الراحل تألق في مباراة لوام، ضد “FC Antibes” لحساب كأس فرنسا يوم 29 أفريل 1940 بمدينة كان، وتمكن من تسجيل هدف في المباراة.