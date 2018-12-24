لوانوغي: الإمام يجب أن يتلقى تكوين علماني في فرنسا

قال محمد لوانوغي مدير الإدارة العامة لمسجد باريس، إن منذ تعيين محمد عيسى، مستوى الإمام تحسن كثيرا.

وأوضح لوانوغي،خلال استضافته بقهوة وجورنان،اليوم الإثنين،أنه بقي مطلب واحد يتمثل في تعليم اللغة الفرنسية، لأن هناك مصلين لا يفهمون العربية.

وأشار المتحدث، إلى هناك أئمة يأتون ونعلمهم اللغة الفرنسية.

وأضاف، محمد لوانوغي، أن الإمام يجب أن يكوَّن علمانيا، بالمفهوم الفرنسي، الذي يتمثل في تاريخ الأديان وفرنسا والجمعيات.

وقال ضيف الحصة، إن على اإمام معرفة الطريق الذي يسير عليه المجتمع الفرنسي، كي لا يقع فيما لا يحمد عقباه.

مشيرا إلى أن فرنسا لديها مختلف الجاليات، واحترام الغير أمر مهم.